تركي آل الشيخ يُلبي طلب يتيم سوري لـ مقابلة رونالدو : أبشر

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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، دعوة إلى طفل يتيم سوري ووالدته لحضور إحدى مباريات نادي النصر ومقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك… يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4قد يهمّك أيضاً
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023
وظهر طفل سوري عانت منطقته من الزلزال الشديد الذي ضرب شمال غربي سوريا منذ 10 أيام في أحد المقاطع قائلًا: “أنا يتيم الأب ووالدتي تعيش معي، أُدعى ربيع كنت أحضر المياه لها وتفاجأت بوجودكم، أتمنى مقابلة رونالدو ورؤيته في الملعب”.
ورد تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلًا: “يا ولدي أبشر، أهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك، يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.
جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كان انضم إلى نادي النصر في مطلع يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.