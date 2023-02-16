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وُجهت الدعوة له ولوالدته لحضور إحدى مباريات النصر

تركي آل الشيخ يُلبي طلب يتيم سوري لـ مقابلة رونالدو : أبشر

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
تركي آل الشيخ يُلبي طلب يتيم سوري لـ مقابلة رونالدو : أبشر
المواطن - محمد سمعه

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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، دعوة إلى طفل يتيم سوري ووالدته لحضور إحدى مباريات نادي النصر ومقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

طلب الطفل السوري

وظهر طفل سوري عانت منطقته من الزلزال الشديد الذي ضرب شمال غربي سوريا منذ 10 أيام في أحد المقاطع قائلًا: “أنا يتيم الأب ووالدتي تعيش معي، أُدعى ربيع كنت أحضر المياه لها وتفاجأت بوجودكم، أتمنى مقابلة رونالدو ورؤيته في الملعب”.

كريستيانو رونالدو 

ورد تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلًا: “يا ولدي أبشر، أهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك، يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي كان انضم إلى نادي النصر في مطلع يناير الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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