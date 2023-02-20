تركي الغامدي: لا أكره النصر ولكن !

رد الإعلامي الرياضي والناقد الحصري لـ برنامج “أكشن مع وليد” تركي الغامدي على سؤال مشجع نصراوي اتهمه بالكره لنادي النصر.

وقال الغامدي المعروف بانتمائه لنادي الشباب: “لا أكره النصر هي مجرد آراء رياضية، أرجو من جماهير أصفر الرياض ألا يتحسسوا منها”.

رد حاسم من تركي الغامدي

وأضاف الغامدي: “الشبابيون لا يعانون من عقدة النقص بسبب النصر، لأن بطولات الشباب أكبر فالشباب حقق 48 بطولة عكس أصفر الرياض 45 بطولة، والليث حقق أيضًا 4 بطولات عربية وأصفر الرياض لا”.

وتابع: “الشباب سبق له الفوز بالدوري السعودي بدون أي هزيمة أما أصفر الرياض فلم يحقق هذا الأمر من قبل، يمكن الشيء الوحيد الذي أُقر به هو أن جماهيرية نادي النصر أكبر من جماهيرية الشباب”.