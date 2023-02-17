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بعد احتسابه الهدف الثاني لأصفر الرياض

تركي الغامدي ينتقد حكم مباراة النصر ضد التعاون

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
تركي الغامدي ينتقد حكم مباراة النصر ضد التعاون
المواطن - محمد سمعه

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انتقد الناقد الرياضي تركي الغامدي، الحكم فيصل البلوي حكم مباراة النصر ضد التعاون التي أُقيمت مساء اليوم في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي.

هدف مثير للجدل

وكان الحكم احتسب الهدف الثاني لنادي النصر الذي سجله اللاعب عبدالله مادو بعد العودة لتقنية الفيديو حيث اعتقد البعض أن الهدف كان تسلل بسبب وجود كريستيانو رونالدو أمام حارس التعاون لحظة تصديه لكرة الهدف.

وقال الغامدي عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يتصدر دوري روشن السعودي بهدف تسلل أوضح من وضوح الشمس، رغم أن الحكم فيصل البلوي شاهد اللقطة عبر تقنية الفيديو، الحكم المحلي كالعادة يُحرج كل من يدافع عنه بأخطاء غريبة، للتوضيح، التسلل على رونالدو لأنه في موقع تسلل ومغطي على الحارس”.

ورد عليه العديد من متابعيه عبر موقع “تويتر” حيث أكدوا أن تركي الغامدي مخطئ بسبب تحليله للعبة قائلين بأن رونالدو لم يحجب الرؤية عن حارس التعاون بالإضافة إلى أن اللاعب البرتغالي لم يكن في موقف تسلل لحظة وصول الكرة له قبل أن تصل إلى مادو الذي سجلها كهدف ثانٍ لـ النصر.

هدف مادو الثاني
هدف مادو الثاني

النصر ضد التعاون

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أصفر الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن غريب بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر ضد التعاون، سجل اللاعب ألفارو ميدران هدف التعادل لـ التعاون بالدقيقة الـ47.

ثم حاول أصفر الرياض تسجيل هدف الفوز، حتى نجح المدافع عبدالله مادو في إحراز الهدف الثاني لأصفر الرياض بالدقيقة الـ79.

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