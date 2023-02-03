تركي بن سلمان يقفل ديتين بحوالي 3 ملايين ريال

أثنى العديد من مرتادي موقع تويتر على الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز بعد تبرعه بمبلغ يقارب 3 ملايين ريال لإكمال دية شخصين مؤكدة أن هذا الأمر ليس بمستغرب على من تربى في كنف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تبرع تركي بن سلمان

وكان الفنان فايز المالكي أعلن عن نبأ التبرع في تغريدة قال فيها: “سمو الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، يقفل ديتين بمبلغ مليونين و900 ألف ريال هنيئًا لك بالأجر الله يديمك ويعزك ويعلي شأنك.. يا كبر أجرك عند الله”.

منبع الطيب

وعلى الفور تسابق المغردون في الثناء على ما قام به الأمير تركي بن سلمان حيث قال علي أبو ساق: “ما هو غريب، الطيب من منبع الطيب وشلون نستغرب من الغيم الأمطار . . كثر الله خيرك يا أمير وجعلها في ميزان حسناتك” فيما قال نفل الدوسري: “الله يطول بعمره يا رب ومهب غريبة عليه فعل الخير والله يجعلها يا رب في موازين حسناته والله يطول بعمر سيدي الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يا رب”.

قرم تحدّر من قـروم

بينما قال عبيد غازي العتيبي: “والله ونعم الغالي أبو فيصل صاحب الأيادي البيضاء أنعم وأكرم الله يكثر من أمثاله عسى ربي يرزقه الجنة”، وتفاعل نايف العبدالله مع التغريدة بالقول: “شيخنـا قرمٍ تحدّر من قـروم الأمير ابن المليك ابن الإمام”.

وقالت رجوى الخالدي: “ما غريبة على ولاة أمرنا الله يعزهم ولا يعز عليهم”، وعلق حمد الشمري بالقول: “الله يكتب أجره ويجزاه خير دامه نجل لخادم البيتين مو غريبة عليه ربي يحفظهم يا رب ”

فيما علقت مغردة أخرى بالقول:” هنيئًا لمن بات والناس يدعون له.. اللهم اجعل كل ما قدمه شاهدًا له لا عليه واجعله صدقة جارية له ولذريته وأهله اللهم اجعلها في موازين حسناته ولا تحرمه الأجر يا رب العالمين..”.