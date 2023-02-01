تزكية سلمان آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي حتى 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تزكية الشيخ سلمان آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي في ولاية ثالثة خلال الفترة من 2023 وحتى عام 2027.

تعليق سلمان آل خليفة بعد تزكيته

وقال سلمان آل خليفة بعد إعلان تزكيته: “أشكركم على ثقتكم وأبارك لمن فاز في التصويت في الترشيحات وأقدر شعور من لم يحالفهم التوفيق”.

وأضاف سلمان بن خليفة، قائلًا: “آسيا أثبتت حضورها على المستوى العالمي من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر وكذلك إقامة بطولة العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا في وقتٍ لاحق من هذا العام”.

نتائج الانتخابات

كما تمت تزكية اللبناني هاشم حيدر لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا، وتزكية البوتاني يوجين تسيتشوب للمنصب ذاته عن منطقة جنوب آسيا، للفترة 2023/ 2027.

وأُعلن عن انتخاب الإيراني مهدي تاج لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة وسط آسيا، وزاو زاو من ميانمار نائبًا للرئيس عن منطقة آسيان، وغانباتار امغالانباتار من منغوليا عن منطقة شرق آسيا.

عضوية مجلس الفيفا

وفي السياق ذاته، فاز بعضوية مجلس الفيفا خلال انتخابات الكونغرس الآسيوي، كل من؛ حمد بن خليفة 40 صوتًا، الياباني كوز تاشيما 39 صوتًا، ياسر المسحل 35 صوتًا، الفلبيني ماريانو أرانيتا 34 صوتًا والماليزي داتوك حاجي 30 صوتًا.