Icon

سواحل عسير وجهة جذب للاستمتاع بالأجواء الربيعية الماطرة Icon سقوط مروع لإحدى ألعاب الأطفال بسلطنة عمان Icon تركي آل الشيخ يكرم خالد المالك بصفته الشخصية الاستثنائية Icon السعودية تستضيف كأس آسيا 2027 Icon مرتضى منصور يصعد الأمور ضد الاتحاد المصري Icon استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد مكانتها الدولية Icon حديث نيك جوناس عن زوجته بريانكا شوبرا يأسر القلوب Icon طيران ناس يحتفل بتدشين مكتب الدوحة كأول ناقل اقتصادي يربط السعودية وقطر Icon 8 ساعات للسيطرة على انفجار شريان بقلب مريض في الأحساء Icon 3 لقاءات غدًا في دوري روشن السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
موجهًا شكره للجمعية العمومية على ثقتها

تزكية سلمان آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي حتى 2027

2023-02-01 الساعة 1:32
تزكية سلمان آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي حتى 2027
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تزكية الشيخ سلمان آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي في ولاية ثالثة خلال الفترة من 2023 وحتى عام 2027.

تعليق سلمان آل خليفة بعد تزكيته

وقال سلمان آل خليفة بعد إعلان تزكيته: “أشكركم على ثقتكم وأبارك لمن فاز في التصويت في الترشيحات وأقدر شعور من لم يحالفهم التوفيق”.

قد يهمّك أيضاً
Img

أرقام أوجستين روسي تُطمئن جماهير النصر

Img

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وأضاف سلمان بن خليفة، قائلًا: “آسيا أثبتت حضورها على المستوى العالمي من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر وكذلك إقامة بطولة العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا في وقتٍ لاحق من هذا العام”.

سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي
سلمان آل خليفة

نتائج الانتخابات

كما تمت تزكية اللبناني هاشم حيدر لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا، وتزكية البوتاني يوجين تسيتشوب للمنصب ذاته عن منطقة جنوب آسيا، للفترة 2023/ 2027.

وأُعلن عن انتخاب الإيراني مهدي تاج لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة وسط آسيا، وزاو زاو من ميانمار نائبًا للرئيس عن منطقة آسيان، وغانباتار امغالانباتار من منغوليا عن منطقة شرق آسيا.

الجمعية العمومية 33 للاتحاد الاسيوي
جانب من الجمعية العمومية

عضوية مجلس الفيفا

وفي السياق ذاته، فاز بعضوية مجلس الفيفا خلال انتخابات الكونغرس الآسيوي، كل من؛ حمد بن خليفة 40 صوتًا، الياباني كوز تاشيما 39 صوتًا، ياسر المسحل 35 صوتًا، الفلبيني ماريانو أرانيتا 34 صوتًا والماليزي داتوك حاجي 30 صوتًا.

ياسر المسحل
المسحل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم