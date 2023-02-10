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خلال مباراة النصر بالدوري

تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!
المواطن - فريق التحرير

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أثارت الحشرات التي انتشرت بكثافة في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع خلال مباراة الوحدة ضد النصر بالأمس حالة كبيرة من الجدل.

الحشرات والكراسي يثيران الجدل

ولعب الوحدة ضد النصر بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وتألق العالمي بشكل لافت ونجح في الفوز برباعية عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى المباراة لمتابعة رونالدو، ظهر ملعب الشرائع بشكل مخيب للآمال، حيث ظهرت الكراسي بشكل متهالك، بجانب الانتشار الكثيف للجراد.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا وفيديوهات لتجمع كبير من الحشرات من الجراد وغيره بصورة كبيرة للغاية باتجاه الجماهير وحول إضاءات الملعب، ليظهر الاستاد بشكل سيء في مواجهة قوية.

الجماهير في مباراة الوحدة والنصر
الحشرات تنتشر في المدرجات

انتقادات لملعب الوحدة

وأبدى الإعلامي تركي العجمة، استغرابه لموافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على إقامة المواجهة على هذا الاستاد رغم عملها بانتشار الحشرات، وقال: “وجود الحشرات بهذه الكمية في ملعب مباراة النصر والوحدة منظر مرعب وله مخاطر صحية”.

وعلق ضياء بن سعيد قائلًا: “ملعب الشرائع في مكة.. أقل تذكرة 75 ريال وبالأخير الملعب مليء بالحشرات (صرصور الليل وجراد) حتى بالنقل التلفزيوني كان واضحًا صوتًا وصورة”.

وكتب نايف: “للأسف أسوأ ملعب لا تفكر أبدًا أنك تحضر فيه (رؤيا معدومة، كراسي معدومة، حشرات بشكل غير طبيعي، مضمار شبك يحجب الرؤيا)، أتمنى إعادة بناء للملعب لأن مكة تستاهل”.

رونالدو في مباراة الوحدة والنصر
رونالدو

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