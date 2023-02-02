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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 815,570 حالة

تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42

2023-02-02 الساعة 1:12
تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل (50) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي (42) حالة، وحالة وفاة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية (828,012) حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (29) حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (815,570) حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى (9,575) حالات وفاة.

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كما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة (69,198,422) جرعة لقاح حتى اليوم الخميس 2 فبراير 2023.

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

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