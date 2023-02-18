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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 816248 حالة

تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828874 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 816248 حالة ولله الحمد، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9600 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 36 حالة.

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أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

 

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