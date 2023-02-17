Icon

عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم Icon أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية Icon رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي Icon إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين Icon الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو Icon مقترح بالإكثار من المصليات في المنتزهات والروضات Icon النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري Icon هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة Icon رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي نسفوا مبدأ حسن النوايا  Icon الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط

تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 828,842 حالة حتى الآن.

35 حالة تعاف

وبحسب بيان وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩، تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 816,207 حالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين

Img

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية

حالة وفاة واحدة

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,598 حالة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب