تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 828,842 حالة حتى الآن.
وبحسب بيان وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩، تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 816,207 حالة.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,598 حالة.