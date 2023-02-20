وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر تسجيل 66 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة ولي العهد يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية وزارة العدل تكشف عن عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 2022 رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: تطوير الإنسان جوهر رؤية المملكة 2030 لحظة مروعة لانقلاب حافلة بباكستان وسقوط قتلى تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا للمواطنين المقيمين في بيرث الربيعة: منتدى الرياض الدولي يستهدف زيادة أثر العمل الإنساني عالمياً
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (828,983) حالة حتى الآن.
وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (816,330) حالة، وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,604) حالات.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بينهم (15,774,378) جرعة معززة.