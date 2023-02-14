تسديدة بانيجا تمنح الشباب التقدم على أبها بالشوط الأول

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في إنهاء الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د22" بانيغا يسجل أول أهداف الشبابقد يهمّك أيضاً
الشباب 1 × 0 ابها#الشباب_ابها | #SSC pic.twitter.com/54W5wc5Xtt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 14, 2023
وتمكن الأرجنتيني إيفر بانيجا من إحراز هدف التقدم لليوث من تصويبة قوية في الدقيقة الـ22.
ويسعى الليوث إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، حيث يتواجد الليث حاليًا في المركز الثالث برصيد 37 نقطة وفي حال فوزه سيُصبح رصيده 40 نقطة في الصدارة.