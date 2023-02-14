تسديدة بانيجا تمنح الشباب التقدم على أبها بالشوط الأول

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في إنهاء الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب يسعى للفوز

وتمكن الأرجنتيني إيفر بانيجا من إحراز هدف التقدم لليوث من تصويبة قوية في الدقيقة الـ22.

ويسعى الليوث إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا، حيث يتواجد الليث حاليًا في المركز الثالث برصيد 37 نقطة وفي حال فوزه سيُصبح رصيده 40 نقطة في الصدارة.