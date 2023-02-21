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تغييرات مهمة وغير مسبوقة بالهاتف

تسريبات تكشف مزايا آيفون 15 الجديد

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
تسريبات تكشف مزايا آيفون 15 الجديد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تسريبات تقنية حديثة عن تغييرات مهمة في جهاز شركة آبل القادم آيفون 15، والذي يتوقع الكشف عنه في الخريف القادم.

أهم المزايا

وأفادت التسريبات التي نشرها موقع 9to5Mac  التقني، أن آيفون 15 سيأتي بهيكل أنحف من النماذج السابقة، وبحواف منحنية أكثر، كما سيتم استبدال الأزرار الجانبية ذات النتوء بأخرى تعمل باللمس.

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وسيحتوي الهاتف الجديد على منفذ “يو إس بي – سي” بدلا من Lightning، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

بدون أزرار

وسيكون الإصدار “15 برو”، أول آيفون يأتي بدون أزرار نهائيًا، حيث سيتم حذف تلك المستخدمة لإيقاف تشغيل الهاتف والتحكم بالصوت والتقاط صور للشاشة وتفعيل “سيري”.

وبدلا من الأزرار المادية التي تتحرك، ستكون هناك أزرار لمسية، توفر إحساسًا باللمس مثل الاهتزازات عندما يضغط المستخدمون بأصابعهم.

مزايا أخرى

وسيحتوي آيفون 15 برو، على زجاج منحني قليلاً حول الحواف، مما يوجد انتقالاً أكثر سلاسة إلى الإطار.

وسيصبح نتوء الكاميرا في الخلف أكثر سمكًا من ذي قبل بسبب ترقية شركة آبل لنظام التصوير بأجهزة استشعار أو عدسات جديدة.

 

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