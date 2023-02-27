تسريب صور آيفون 15 باللون الأحمر الجذاب 

ظهرت صور مسربة جديدة تُبرز هاتف آبل آيفون 15 باللون الأحمر الجذاب، وهي لون جديد يُضاف إلى قائمة ألوان هواتف شركة آبل، بعد اللون البنفسجي في هواتف آيفون 14.

وفي الوقت نفسه، ظهرت صورة جديدة لـ iPhone 15 Pro Max من جميع زواياه، وتوضح الصور وجود تشابه كبير في التصميم بين الهاتف الجديد ونسخته الحالية 14.

ونشر هذه الصور حساب التسريبات على تويتر Ice Universe المعروف بنشره لتسريبات سابقة ثبتت دقتها، وتقدّم الصور الجديدة نظرةً إلى الهاتف من كل الزوايا الممكنة.

منفذ USB-C

ويُعتبر غياب منفذ Lightning الذي رافق هواتف آبل منذ هاتف آيفون 5، من أبرز الملاحظات على تصميم 15 Pro Max، إذ حلّ مكانه منفذ USB-C الشائع في الهواتف الذكية الأخرى، وهو أمرٌ كان متوقعًا بعد أن أجبرت قوانين الاتحاد الأوروبي آبل على اعتماد منفذ USB-C الأكثر شيوعًا لتقليل النفايات البلاستيكية وتخفيض التكاليف على المستهلكين.

انحناء الزوايا

ومن التغييرات الأخرى الملحوظة تغيير انحناء زوايا الهيكل المعدني للهاتف والزجاج الذي يغطيه، إذ ازداد انحناء الزجاج قليلًا نحو الهيكل، في حين زاد انحناء زوايا الهيكل نفسه ليصبح أكثر شبهًا بحافات حواسيب ماك بوك الجديدة، وهو ما يُساعد في جعل الهاتف أكثر راحةً في اليد، مقارنةً بالزوايا الأكثر حدّة في هواتف آبل الحالية.

سماكة الكاميرا

ويبدو من الصور أن سماكة الكاميرا ازدادت قليلًا، في إشارة إلى امتلاك كاميرات الهاتف لحساسات أو عدسات جديدة، في حين حافظت كاميرات الهاتف على شكل كاميرات (آيفون 14 برو).

تعديلات الأزرار الجانبية

وفي الجهة الجانبية طرأت تعديلات بسيطة على شكل زري التحكم بدرجة الصوت وتعطيل التنبيهات، ويبدو أن زر الصوت أصبح لمسيًا كما ذكرت تسريبات سابقة. أما زر تعطيل التنبيهات فقد أصبح أصغر حجمًا وأكثر تدويرًا. ويبدو الهاتف الجديد أصغر ببضعة ميليمترات من (آيفون 14 برو) مع حافات أنحف للشاشة.