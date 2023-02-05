تسليم وسام الملك عبدالعزيز لشقيق الشهيد عبيدالله الحربي

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سلم الفريق الركن نايف بن ماجد، رئيس الجهاز العسكري، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ نافع عبيدالله الحربي شقيق شهيد الواجب الرقيب أول نايف عبيدالله الحربي، ذلك إنفاذًا للأمر الملكي الكريم.
وقالت وزارة الحرس الوطني في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: إنه إنفاذًا للأمر الملكي الكريم، وبتوجيه من الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، الفريق الركن نايف بن ماجد رئيس الجهاز العسكري، يسلّم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ نافع عبيدالله الحربي شقيق شهيد الواجب الرقيب أول نايف عبيدالله الحربي.
ونشرت الوزارة لقطات مصورة للحظات تسليم الوسام لشقيق الشهيد عبيدالله الحربي.