تسمية الجولة الـ18 من دوري روشن بجولة يوم التأسيس

قرر وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إطلاق مسمى جولة يوم التأسيس على الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

إطلاق مسمى جولة يوم التأسيس

ولفت حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اعتمد تسمية الجولة القادمة بجولة يوم التأسيس في دوري روشن، بجانب دوري يلو ودوري الدرجة الثانية.

وتنطلق منافسات جولة يوم التأسيس، مساء الخميس المقبل، بمواجهتين، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الفيحاء، ويحل الرائد ضيفًا على الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل جولة يوم التأسيس، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ40 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ20 نقطة، ثم الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ13 بـ16 نقطة، متساويًا مع الوحدة، العدالة 10 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.