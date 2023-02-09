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تسمية 12 حديقة في الرياض بالشراكة مع السكان

2023-02-09 الساعة 12:47
تسمية 12 حديقة في الرياض بالشراكة مع السكان
المواطن - واس

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أطلق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، المرحلة الأولى من مبادرة تسمية حدائق الرياض بالشراكة مع السكان، والتي تضم 12 حديقة في مختلف أحياء مدينة الرياض.

المقترحات

ودعا سموه سكان مدينة الرياض للمشاركة في أولى مراحل المشروع، مؤكدًا سعي الأمانة لتفعيل شراكة السكان في جميع مشاريعها.

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وحول تفاصيل المشاركة تتيح أمانة منطقة الرياض لسكان في المدينة من تقديم اقتراحات بالأسماء لحدائق الأحياء عبر الرابط: اضغط هنا.

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