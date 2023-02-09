تسمية 12 حديقة في الرياض بالشراكة مع السكان

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أطلق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، المرحلة الأولى من مبادرة تسمية حدائق الرياض بالشراكة مع السكان، والتي تضم 12 حديقة في مختلف أحياء مدينة الرياض.
ودعا سموه سكان مدينة الرياض للمشاركة في أولى مراحل المشروع، مؤكدًا سعي الأمانة لتفعيل شراكة السكان في جميع مشاريعها.
وحول تفاصيل المشاركة تتيح أمانة منطقة الرياض لسكان في المدينة من تقديم اقتراحات بالأسماء لحدائق الأحياء عبر الرابط: اضغط هنا.