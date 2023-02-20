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بواقع رحلتين أسبوعيًا بداية مارس

تشغيل رحلات طيران ناس بين حفر الباطن والدمام

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
تشغيل رحلات طيران ناس بين حفر الباطن والدمام
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تستعد شركة طيران ناس للبدء في تشغيل رحلاتها من محافظة حفر الباطن إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع رحلتين أسبوعيًا بداية من شهر مارس المقبل.

يأتي ذلك بمتابعة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود ودعمه الدائم لكل ما فيه خدمة وتطوير للمطار وتوفير الرحلات التي تخدم أهالي المحافظة.

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شكر خاص

وعبر عدد من أهالي محافظة حفر الباطن عن شكرهم للأمير منصور بن محمد ورئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج وشركة مطارات القابضة لما يقدمونه في سبيل توفير الرحلات المهمة إلى المنطقة الشرقية.

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