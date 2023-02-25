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احتفالًا باليوم الوطني الكويتي الـ62

تشكيلات جوية رائعة لفريق الصقور السعودية بسماء الكويت

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٨ مساءً
تشكيلات جوية رائعة لفريق الصقور السعودية بسماء الكويت
المواطن - فريق التحرير

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رسمت طائرات فريق الصقور السعودية تشكيلات جوية رائعة في سماء دولة الكويت ضمن مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الكويتي الـ62.

وشكلت طائرات فريق الصقور السعودية تشكيلات رائعة أمام أبراج الكويت الساعة 4:00 مساء اليوم السبت.

فريق الصقور السعودية

وكانت طائرات فريق الصقور السعودية؛ وصلت للكويت قبل يومين للمشاركة في تلك الاحتفالات والأيام الوطنية.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية – في بيان صحفي-  بوقت سابق أن فريق الصقور السعودية سيقدم عرضًا جويًّا مع طائرات القوة الجوية الكويتية يومي السبت والأحد 25 و 26 فبراير الجاري عند أبراج الكويت في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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