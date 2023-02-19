تشكيلة الشباب لمواجهة ناساف الأوزبكي

كشف المدرب الإسباني فيسنتي مورينو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي ناساف الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيلة الشباب

وجاءت تشكيلة الليث مكونة من: ” كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، حسان تمبكتي، نادر الشراري، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، جوانكا، هتان باهبري، سانتي مينا”.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة في تمام الـ9 من مساء اليوم بتوقيت المملكة على ملعب ” الجنوب” في قطر، كما تُنقل عبر قنوات SSC1 HD , BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS FIVE HD.

وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 إبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.