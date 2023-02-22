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في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي لايبزيج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

وجاء تشكيل السيتي مكونًا من: ” إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، جوندوجان، بيرناردو، محرز، جريليش، هالاند”.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج

أما تشكيل نادي لايبزيج فجاء مكونًا من: ” بلازفيك، أوربان، تيمو فيرنر، فروزبيرج، كلوستيرمان، سزبوسلازي، سيلفا، هالستنبيرج، شكالجر، لايمر، جفارديول”.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب ريد بول آرينا في ألمانيا.

تشكيل لايبزيج لمواجهة مانشستر سيتي

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