تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية تركي آل الشيخ: يوم التأسيس مناسبة وطنية لإبراز الهوية السعودية السيسي يهنئ الملك سلمان وولي العهد الرئيس التونسي يقيل ثاني وزير خلال أقل من شهر شفاء مريض ثالث من الإيدز القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفولاد رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد وظائف إدارية شاغرة في العليان القابضة
كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي لايبزيج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل السيتي مكونًا من: ” إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، أكانجي، دياز، أكي، رودريجو، جوندوجان، بيرناردو، محرز، جريليش، هالاند”.
أما تشكيل نادي لايبزيج فجاء مكونًا من: ” بلازفيك، أوربان، تيمو فيرنر، فروزبيرج، كلوستيرمان، سزبوسلازي، سيلفا، هالستنبيرج، شكالجر، لايمر، جفارديول”.
وتنطلق المباراة بين الفريقين في الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب ريد بول آرينا في ألمانيا.