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في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين بالدوري الإنجليزي

تشكيلة مباراة آرسنال ضد مان سيتي

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
تشكيلة مباراة آرسنال ضد مان سيتي
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، الإسباني ميكيل أرتيتا ومواطنه بيب جوارديولا تشكيلة مباراة آرسنال ضد مان سيتي التي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

آرسنال ضد مان سيتي

وجاء تشكيل آرسنال صاحب الأرض مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، تومياسو، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو، جورجينيو، تشاكاـ أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، نيكيتاه.

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تشكيل آرسنال لمواجهة مانشستر سيتي

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة امرمى، ووكر، روبين دياز، ناثان آكي، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جوندوجان، رياض محرز، جريليش، هالاند”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الإمارات” في لندن، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN 4 K HDR , BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , BEIN SPORTS CONNECT , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال

ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم

وقبل لقاء اليوم، يتواجد آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، أما مانشستر سيتي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وكان مانشستر سيتي تقابل مع آرسنال في الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا يوم 27 يناير الماضي، وتفوق مان سيتي بهدف دون رد سجله اللاعب الهولندي ناثان آكي.

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