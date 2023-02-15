كشف المدربان، الإسباني ميكيل أرتيتا ومواطنه بيب جوارديولا تشكيلة مباراة آرسنال ضد مان سيتي التي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

آرسنال ضد مان سيتي

وجاء تشكيل آرسنال صاحب الأرض مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، تومياسو، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو، جورجينيو، تشاكاـ أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، نيكيتاه.

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة امرمى، ووكر، روبين دياز، ناثان آكي، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جوندوجان، رياض محرز، جريليش، هالاند”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الإمارات” في لندن، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN 4 K HDR , BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , BEIN SPORTS CONNECT , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

ترتيب الفريقين قبل مواجهة اليوم