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كشف المدربان، الإسباني ميكيل أرتيتا ومواطنه بيب جوارديولا تشكيلة مباراة آرسنال ضد مان سيتي التي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وجاء تشكيل آرسنال صاحب الأرض مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، تومياسو، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو، جورجينيو، تشاكاـ أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، نيكيتاه.
أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة امرمى، ووكر، روبين دياز، ناثان آكي، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جوندوجان، رياض محرز، جريليش، هالاند”.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الإمارات” في لندن، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN 4 K HDR , BEIN SPORTS 2 HD PREMIUM , BEIN SPORTS CONNECT , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.
وقبل لقاء اليوم، يتواجد آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، أما مانشستر سيتي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.
وكان مانشستر سيتي تقابل مع آرسنال في الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا يوم 27 يناير الماضي، وتفوق مان سيتي بهدف دون رد سجله اللاعب الهولندي ناثان آكي.