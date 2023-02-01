تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الأخدود

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي غدًا لمواجهة نادي الأخدود، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري يلو.

وتنطلق المباراة غدًا بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

تشكيل الأهلي المتوقع

وسيكون تشكيل الراقي المتوقع مكونًا من: ” محمد الربيعي في حراسة المرمى، مجرشي – باستوس – طلال العبسي – إبراهيم الزبيدي، هشام فايق – رياض بودبوز – هيثم عسيري – زياد الجهيني، إياد مدني، وفي الهجوم، عبدالله المقرن”.

ويتواجد الراقي في صدارة دوري يلو برصيد 37 نقطة بعد مرور 18 جولة، حيث فاز في 10 وتعادل في سبعة وخسر واحدة، أما الأخدود فمتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.