كشف المدرب السويسري مارسيل كولر تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.

تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: ” محمد الشناوي، علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، محمد شريف”.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة عبر قناتي SSC1 HD و SHAHID VIP، كما تُقام المباراة على ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

ويُعد الأهلي المصري هو أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية حيث شارك 8 مرات في البطولة.

وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد أوكلاند سيتي في مباراة واحدة في مونديال الأندية وكانت في عام 2006 ووقتها فاز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما كل من الأنجولي أمادو فلافيو والمصري محمد أبو تريكة.

وسوف يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن الأهلي المصري وخلال 7 مشاركات سابقة في كأس العالم للأندية نجح في الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات أعوام 2006 و 2020 و 2021.

وكان الأهلي هزم نادي البنك الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري المصري قبل السفر إلى المغرب، حيث يُقدم الأهلي تحت قيادة كولر نتائج فنية إيجابية بالفترة الأخيرة.