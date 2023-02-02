تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود

كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول لـ الأهلي عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الأخدود بعد قليل في الجولة الـ19 من بطولة دوري يلو.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: ” محمد الربيعي في حراسة المرمى، باستوس، علي مجرشي، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، إياد مدني، هشام فايق، رياض بودبوز، هيثم عسيري، عبدالله المقرن، زياد الجهني”.

ويتواجد الراقي في صدارة دوري يلو برصيد 37 نقطة بعد مرور 18 جولة، حيث فاز في 10 وتعادل في سبعة وخسر واحدة، أما الأخدود فمتواجد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويعيش الراقي فترة مميزة فنيًا مع المدرب موسيماني، بعد أن كانت جماهير الراقي طالبت بالاستغناء عنه خلال الأيام القليلة الماضية.