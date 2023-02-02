Icon

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود Icon بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة Icon حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية Icon الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا Icon السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية Icon لقطات لمستجدات الأعمال في مشروع المنتجع الجبلي بالبحر الأحمر Icon أبها يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية Icon ليلة صوت الأرض كرنفال استثنائي ووجهة الإعلاميين العرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ19 من دوري يلو

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود

2023-02-02 الساعة 6:44
تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول لـ الأهلي عن تشكيلة فريقه لمواجهة نادي الأخدود بعد قليل في الجولة الـ19 من بطولة دوري يلو.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: ” محمد الربيعي في حراسة المرمى، باستوس، علي مجرشي، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، إياد مدني، هشام فايق، رياض بودبوز، هيثم عسيري، عبدالله المقرن، زياد الجهني”.

قد يهمّك أيضاً
Img

جمال عارف: الهلال يشارك بـ كأس العالم للأندية كبطل وليس مرشحًا

Img

وزير الطاقة يدعو شركات النفط العالمية لنقل مقراتها إلى الظهران

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود

ويتواجد الراقي في صدارة دوري يلو برصيد 37 نقطة بعد مرور 18 جولة، حيث فاز في 10 وتعادل في سبعة وخسر واحدة، أما الأخدود فمتواجد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

ويعيش الراقي فترة مميزة فنيًا مع المدرب موسيماني، بعد أن كانت جماهير الراقي طالبت بالاستغناء عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم