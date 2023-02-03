تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الطائي

وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لبكين بعد أزمة المنطاد مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 سلة غذائية في النيجر ضبط مواطنين سرقا أجهزة كهربائية من مرافق عامة بالقصيم السعودية حققت نموًّا استثنائيًّا وأقوى شريك لصندوق النقد الدولي استعانة قاضٍ بـ تشات جي بي تي لإصدار حكم يثير جدلاً بكولومبيا توزيع 600 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان أكثر من 280 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت رومارينيو يغيب عن الاتحاد ضد الطائي
تنطلق غدًا مباراة الاتحاد والطائي وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتُقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
وسيكون تشكيل العميد المتوقع مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مدالله العليان، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي، طارق حامد، رومارينيو، كورونادو، العبود، حمدالله،”.
وفي وقت سابق، أعلن أصفر جدة مساء أمس الخميس عن تجديد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين.
وتمت مراسم تجديد العقد مساء أمس بحضور كل من أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد ونائبه أحمد كعكي.
وكان الهداف المغربي انضم لصفوف العميد في ديسمبر من عام 2021 قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر.
يذكر أن اللاعب المغربي كان ساهم يوم الأحد الماضي في فوز العميد بلقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخ النادي بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي الفيحاء في المباراة النهائية.