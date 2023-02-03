تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الطائي

تنطلق غدًا مباراة الاتحاد والطائي وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

تشكيل الاتحاد المتوقع

وسيكون تشكيل العميد المتوقع مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مدالله العليان، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي، طارق حامد، رومارينيو، كورونادو، العبود، حمدالله،”.

وفي وقت سابق، أعلن أصفر جدة مساء أمس الخميس عن تجديد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين.

وتمت مراسم تجديد العقد مساء أمس بحضور كل من أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد ونائبه أحمد كعكي.

وكان الهداف المغربي انضم لصفوف العميد في ديسمبر من عام 2021 قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر.

يذكر أن اللاعب المغربي كان ساهم يوم الأحد الماضي في فوز العميد بلقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخ النادي بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي الفيحاء في المباراة النهائية.