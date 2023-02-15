تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمواجهة نادي الاتفاق غدًا الخميس في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

تشكيل الاتحاد المتوقع

وسيكون تشكيل العميد المتوقع مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، بامسعود، برونو هنريكي، طارق حامد، كورونادو، كوستا، البيشي، رومارينيو”.

ترتيب دوري روشن

وقبل مباراتي الغد ، يتواجد الشباب في المركز الأول برصيد 40 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 22 نقطة.

الطائي تاسعًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

وكانت الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري انطلقت أمس الثلاثاء، بفوز الشباب على أبها بثنائية دون رد.