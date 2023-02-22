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غدًا في دوري روشن

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الرائد

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الرائد
المواطن - فريق التحرير

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سيواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، ضيفه نادي الرائد مساء غدٍ، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستنطلق المباراة مساء غدٍ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والرائد

وسيكون تشكيل العميد المتوقع مكونًا من: “مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مدالله العليان، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، بامسعود، طارق حامد، برونو هنريكي، كورونادو، رومارينيو، هارون كمارا، البيشي”.

وسبق للفريقين أن تقابلا في 29 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز العميد في 18 مباراة، وكان التعادل حاضرًا بينهما في 7 مباريات، وفاز الرائد في 4 مواجهات.

حمدالله - الاتحاد والرائد

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد والرائد، يتواجد نادي النصر في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

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