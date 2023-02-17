تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة التعاون

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم الجمعة، مباراة النصر ضد التعاون في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

تشكيل النصر المتوقع

وسيكون تشكيل أصفر الرياض المتوقع مكونًا من: “العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، كونان، عبدالله الخيبري، جوستافو، سامي النجعي، ماشاريبوف، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.

ترتيب دوري روشن

وقبل مباراة النصر ضد التعاون، يتواجد العميد حاليًّا في صدارة دوري روشن برصيد 40 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة.

الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.