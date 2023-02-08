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غدًا في دوري روشن

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة

2023-02-08 الساعة 7:47
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة
المواطن - محمد سمعه

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا لمواجهة نادي الوحدة في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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تشكيل النصر المتوقع

وسيكون تشكيل أصفر الرياض المتوقع مكونًا من: ” أجوستين روسي في حراسة المرمى، بوشل، عبدالإله العمري، لاجامي، كونان، الخيبري، جوستافو، النجعي، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.

ويسعى أصفر الرياض للانفراد بصدارة دوري روشن والوصول للنقطة رقم 37 في حال انتصر على الوحدة.

وسيغيب البرازيلي تاليسكا عن النصر غدًا في لقاء الوحدة، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة الفتح يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ15 من دوري روشن.

وكان اللاعب البرازيلي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ95 من مباراة الفتح، التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك بعد دهسه لقدم مواطنه بيتروس لاعب نادي الفتح.

تاليسكا نجم النصر
تاليسكا

بداية الدور الثاني غدًا

وتنطلق منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مواجهات قوية مع بداية الدور الثاني.

ويلعب الباطن ضد الشباب عند الساعة الرابعة عصرًا على ملعب نادي الباطن، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، عند الساعة السادسة مساء.

وفي ختام مباريات الغد بدوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره النصر، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

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