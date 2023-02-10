تشكيل الهلال المتوقع ضد ريال مدريد

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مباراة تاريخية مساء غدٍ السبت أمام نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتنطلق المباراة، السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون تشكيل أزرق الرياض المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف بحراسة المرمى، خليفة الدوسري، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، محمد كنو، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو”.

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 الثلاثاء الماضي، بينما صعد ريال مدريد أول أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.

وسيدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور نهائي مونديال الأندية، ويعاونه كل من الإنجليزي جاري بيسويك ومواطنه آدم نون وسيكون الصيني نيانج ما حكمًا رابعًا.