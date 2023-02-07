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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

2023-02-07 الساعة 3:37
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي مساء اليوم وذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون تشكيل أزرق الرياض المتوقع مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، كويلار، فييتو، ماريجا، سالم الدوسري، إيجالو”.

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وتنطلق المباراة في تمام الـ10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب طنجة حيث تُنقل المباراة عبر قناتي SSC والقناة الرياضية المغربية.

الهلال وفلامنجو - كأس العالم للأندية

تاريخ المواجهات

وسبق لـ الهلال أن تقابل مع فلامنجو في كأس العالم للأندية نسخة 2019، ووقتها فاز فلامنجو بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لـ فلامنجو كل من جورجيان دي أراسكايتا وبرونو هنريكي وعلي البليهي بالخطأ في مرماه، بينما سجل لأزرق الرياض اللاعب سالم الدوسري.

يذكر أن أزرق الرياض كان تخطى عقبة نادي الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي مونديال الأندية بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وسجل فريق الوداد هدف التقدم بالدقيقة الـ52 عبر اللاعب أيوب العملود، ثم نجح الهلال في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب محمد كنو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93.

ويسعى الأزرق إلى أن يُصبح أول فريق سعودي يصل لنهائي كأس العالم للأندية في نسختها الـ19، في حال تخطى عقبة فلامنجو اليوم.

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