تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

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كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال عن تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا”.
أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “لونين في حراسة المرمى، كارفخال، دافيد ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، روديجر”.
وتُقام المباراة اليوم، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية.
وتُنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية، SSC EXTRA 1 HD , SSC EXTRA 2 JD , SSC1 SD , SSC1 HD , SKY SPORT UNO ITALIA , SPORT TV 3 PORTUGAL , TELECINCO , SHAHID VIP.
وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 الثلاثاء الماضي، بينما صعد ريال مدريد للنهائي يوم الأربعاء الماضي بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.
وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد.