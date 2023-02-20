Icon

المسند: يوجد كائنات حية عاقلة في الفضاء ومن لا يصدق يرجع لتفسير القرآن Icon تعليق موسيماني على فوز الأهلي ضد أُحد Icon تطبيق يجبر الموظفين على مغادرة مكاتبهم فور انتهاء العمل Icon تحديات وكالات الأنباء في ظل الانتشار والسبق الإعلامي الرقمي Icon ثلاثي النصر يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ17 Icon إقرار تنظيم جديد للإعلانات في السعودية يحمي جميع الأطراف Icon زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب أنطاكيا ويشعر به سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين Icon الفيصلي يخسر بهدف ويودع دوري أبطال آسيا Icon تشكيل الهلال لمواجهة شباب أهلي دبي Icon ميزة مهمة جديدة من واتساب لهواتف آيفون  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري الأبطال

تشكيل الهلال لمواجهة شباب أهلي دبي

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
تشكيل الهلال لمواجهة شباب أهلي دبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال ضد شباب أهلي دبي

ويحتضن استاد الجنوب في الدوحة، مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

قد يهمّك أيضاً
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق

راموس يُلمح برغبته في الانضمام لـ النصر

راموس يُلمح برغبته في الانضمام لـ النصر

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وجاء تشكيل الهلال ضد شباب أهلي دبي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، خليفة الدوسري، محمد كنو، ناصر الدوسري، لوسيانو فييتو، سالم الدوسري، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة اليوم، كل من؛ محمد العويس، محمد البريك، محمد الخيبري، حمد اليامي، سلمان الفرج، مصعب الجوير، عبدالله عطيف، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي
تشكيل الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

المواجهة السادسة

وسبق أن لعب الزعيم ضد شباب أهلي دبي 5 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وخسر مرة واحدة فقط.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي
جانب من مباراة سابقة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة