تشكيل الهلال لمواجهة شباب أهلي دبي

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أعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
ويحتضن استاد الجنوب في الدوحة، مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي، اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وجاء تشكيل الهلال ضد شباب أهلي دبي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، خليفة الدوسري، محمد كنو، ناصر الدوسري، لوسيانو فييتو، سالم الدوسري، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.
ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة اليوم، كل من؛ محمد العويس، محمد البريك، محمد الخيبري، حمد اليامي، سلمان الفرج، مصعب الجوير، عبدالله عطيف، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.
وسبق أن لعب الزعيم ضد شباب أهلي دبي 5 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وخسر مرة واحدة فقط.