تشكيل ديربي الريال ضد أتلتيكو المتوقع

تترقب الجماهير ديربي الريال ضد أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني لكرة القدم، في ظل المنافسة القوية بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن يلعب الريال ضد أتلتيكو مدريد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل ديربي مدريد اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 51 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة، فيما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بـ41 نقطة.

التشكيل المتوقع لديربي اليوم

وشهدت قائمة المرينغي لديربي الريال ضد أتلتيكو مدريد اليوم، غياب رودريجو، دافيد ألابا وفيرلاند ميندي للإصابة، فيما عاد الفرنسي أوريلين تشواميني بعد تعافيه من الإصابة.

وكشفت صحيفة “ماركا” عن التشكيل المتوقع لديربي الريال ضد أتلتيكو، وجاء تشكيل المرينغي، كالتالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، توني كروس، كامافينجا، فالفيردي، ماركو أسينسو، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد ديربي اليوم بالتشكيل التالي؛ أوبلاك، ناهويل مولينا، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، رينيلدو، بابلو باريوس، كوكي، ساؤول، كاراسكو، يورينتي، وأنطوان جريزمان.