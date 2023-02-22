تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع

تترقب الجماهير مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلعب لايبزيج ضد مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “ريد بول آرينا”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد تأهل إلى دور الـ16، بعد تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة، فيما حل لايبزيج وصيفًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يغيب ثنائي الفريق الإنجليزي، كيفين دي بروين وإيمريك لابورت عن مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي، لعدم مشاركتهما في المران الأخير للإصابة، على أن يدفع بيب غوارديولا بالثنائي فيل فودين ومانويل أكانجي بدلًا منهما.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ يانيس بلاسفيتش، فورسبرج، ويلي أوربان، جوسكو جفارديول، راوم، كلوستريمان، كونراد لايمر، كزافير شلاجر، دومينيك سزوبوسزلاي، وأندريه سيلفا “كريستوفر نكونو” وتيمو فيرنر.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الإنجليزي مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي بالتشكيل التالي؛ إيدرسون، مانويل أكانجي، روبن دياز، كايل ووكر، جاك جريليش، برناردو سيلفا، رودري، إلكاي جندوجان، فيل فودين، إيرلينج هالاند ورياض محرز.