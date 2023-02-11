كشف المدربان السويسري مارسيل كولر والبرتغالي فيتور بيريرا تشكيل مباراة الأهلي ضد فلامينغو البرازيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022 والمقامة حاليًا في المغرب.

مباراة الأهلي ضد فلامينغو

وجاء تشكيل الأهلي المصري مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، خالد عبدالفتاح، حمدي فتحي، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف”.

أما تشكيل نادي فلامنيغو فجاء مكونًا من: “سانتوس في حراسة المرمى، فاريلا، فابريسيو، دافيد لويز، لوكاس، أرتورو فيدال، تياجو مايا، ريبيرو، دي أراسكايتا، جابي، بيدرو”.

مشوار الأهلي وفلامينغو

وكان فلامنيغو تأهل لمباراة تحديد المركز الثالث، بعد الخسارة أمام نادي الهلال الثلاثاء الماضي بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، بينما خسر الأهلي أمام نادي ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في مباراة دور نصف النهائي.

وفي نسخة مونديال الأندية عام 2020، سبق لـ الأهلي المصري التفوق على نادي بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية حاصدًا الميدالية البرونزية وقتها تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفي حال نجح الأهلي في حصد الميدالية البرونزية اليوم فستكون الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات من قبل أعوام 2006 و 2020 و 2021.