تشكيل مباراة الأهلي وريال مدريد المتوقع

تترقب الجماهير مباراة الأهلي وريال مدريد ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، في ظل الصراع القوي لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

مباراة الأهلي وريال مدريد

وتُقام مباراة الأهلي وريال مدريد على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد افتتح مشواره في كأس العالم للأندية 2022 بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تجاوز عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وتشهد مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم غياب أكثر من لاعب في صفوف المرينغي بسبب الإصابات، ومنهم، حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إيدير ميليتاو.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي، عمر السولية، محمود عبدالمنعم كهربا وبيرسي تاو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يكون تشكيل المرينغي في مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم، كالتالي؛ أندري لونين، داني كارباخال، أنطونيو روديجر، ناتشو فيرنانديز، إدواردو كامافينجا، أوريليان تشواميني، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور ورودريجو.