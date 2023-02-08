كشف المدربان، السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل مباراة الأهلي وريال مدريد

وجاء تشكيل المارد الأحمر لـ مباراة الأهلي وريال مدريد مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، ديانج، عمرو السولية، أفشة، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، محمد شريف”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “لونين في حراسة المرمى، دافيد ألابا، ناتشو، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.

ويغيب عن ريال مدريد أمام الأهلي كل من الإسباني لوكاس فاسكيز والبلجيكي إدين هازارد ومواطنه تيبو كورتوا والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي إيدر ميليتاو ومواطنه كريم بنزيما.