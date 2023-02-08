Icon

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon أسباب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية Icon إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا Icon إنجاز خرافي لـ ليبرون جيمس في دوري السلة الأمريكي Icon أمريكا تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس Icon لقطات توثق معاناة أهالي الرياض مع الزحام المروري Icon محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 12 عامًا Icon دائرة الحكام: طرد تاليسكا أمام الفتح صحيحٌ Icon حظر دخول 77 أمريكيًا رفيعي المستوى إلى روسيا Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تشكيل مباراة الأهلي وريال مدريد

2023-02-08 الساعة 9:11
تشكيل مباراة الأهلي وريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل مباراة الأهلي وريال مدريد

وجاء تشكيل المارد الأحمر لـ مباراة الأهلي وريال مدريد مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، ديانج، عمرو السولية، أفشة، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، محمد شريف”.

قد يهمّك أيضاً
Img

نجم يوفنتوس يشكر دي ماريا

Img

السعودية حققت نموًّا استثنائيًّا وأقوى شريك لصندوق النقد الدولي

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “لونين في حراسة المرمى، دافيد ألابا، ناتشو، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.

تشكيل الأهلي لمواجهة ريال مدريد

ويغيب عن ريال مدريد أمام الأهلي كل من الإسباني لوكاس فاسكيز والبلجيكي إدين هازارد ومواطنه تيبو كورتوا والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي إيدر ميليتاو ومواطنه كريم بنزيما.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة الأهلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم