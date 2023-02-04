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تشكيل مباراة الأهلي وسياتل المتوقع

2023-02-04 الساعة 2:32
تشكيل مباراة الأهلي وسياتل المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية 2022، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لمواصلة المشوار وخطف التأهل.

مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز

ومن المقرر أن يلعب الأهلي وسياتل ساوندرز على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، اليوم السبت عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في التأهل إلى هذا الدور، بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون رد.

الأهلي وسياتل
موعد مباراة اليوم – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يدفع المديران الفنيان، كولر وبريان شميتزر، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي وسياتل اليوم، حيث يطمح كل منهما لبداية اللقاء بشكل ضاغط، وتسجيل هدف مبكر؛ لتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

ويتوقع أن يبدأ الفريق المصري مباراة الأهلي وسياتل اليوم؛ بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمد متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي سياتل ساوندرز، بالتشكيل التالي؛ ستيفان فري، ألكس رولدان، ييمار غوميز أندراد، جاكسون راغين، نوهو تولو، جوش أتلنسيو، ألبرت روسناك، كريستيان رولدان، نيكولاس لودييرو، جوردان موريس وراؤول رويدياز.

سياتل ساوندرز الأمريكي
لاعبو سياتل

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