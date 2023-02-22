تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو

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كشف المدربان، الإيطالي سيموني إنزاجي والبرتغالي سيرجيو كونسيساو تشكيلة مباراة الإنتر ضد بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل إنتر ميلان الإيطالي مكونًا من: ” أونانا، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، ديماركو، دزيكو، لاوتارو”.
أما تشكيل بورتو فجاء مكونًا من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، بيبي، ماركانو، زايدو، جرويسيتش، أوريبي، أوتافيو، بيبي، جالينو، مهدي تاريمي”.
وكانت مباريات أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز نابولي الإيطالي على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثنائية دون رد.