تشكيل مباراة الاتحاد والرائد

كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والروماني ماريوس سوموديكا تشكيلة مباراة الاتحاد والرائد ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والرائد

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي بحراسة المرمى، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، طارق حامد، رومارينيو، هيلدر كوستا، عبدالعزيز البيشي، برونو هنريكي، إيجور كورونادو”.

أما تشكيل نادي الرائد فجاء مكونًا من: “سيلفيو لونج، محمد سالم، بابلو سانتوس، محمد الدوسري، عوض خميس، عبدالله الفهد، داميان جوكوفيتش، سلطان الفرحان، محمد فوزير، كريم بركاوي، تفاريس”.

وتنطلق مباراة الاتحاد والرائد بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة اليوم.

وقبل انطلاق مباراة الاتحاد والرائد، كان التعاون تعادل مع نادي الفيحاء بهدف لكل فريق عصر اليوم.

مباريات الغد بـ دوري روشن

وتُستكمل مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي غدًا الجمعة بإقامة مباراتين.