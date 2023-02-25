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في الجولة الـ23 بالدوري الإسباني

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والأرجنتيني دييغو سيميوني عن تشكيل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل ريال مدريد مكونًا من: ” كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، أسينسيو، فالفيردي، سيبايوس، فينسيوس جونيور، روديجر”.

تشكيل أتلتيكو مدريد

أما تشكيل الأتلتيكو فجاء مكونًا من: ” أوبلاك، سافيتش، هيرموسو، رينيالدو، مولينا، كوكي، باريوس، ساول نيغويز، ماركوس لورينتي، كاراسكو، جريزمان”.

وتبدأ المباراة اليوم، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل نادي ريال مدريد حيث تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 1 FR , NOVA SPORTS 1 HD , MAX SPORT 4 HD , S SPORT 1 HD.

وقبل مباراة الفريقين، يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، أما نادي أتلتيكو مدريد فمتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة الأتلتيكو

ريال مدريد في فترته الذهبية

ويعيش نادي ريال مدريد أفضل فتراته الفنية حاليًّا بعد الفوز بلقب كأس العالم للأندية إضافة إلى الفوز على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5/ 2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث اقترب الريال كثيرًا من الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال

وكان ريال بيتيس فاز أمس الجمعة على نادي إلتشي بثلاثية مقابل هدفين في افتتاح مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وفي مباريات اليوم، فاز إسبانيول على ريال مايوركا بثنائية لهدف، بينما تُقام حاليًا مباراة قاديش ورايو فاليكانو.

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