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في نصف نهائي دوري الأبطال

تشكيل مباراة الهلال والدحيل المتوقع

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
تشكيل مباراة الهلال والدحيل المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الهلال والدحيل القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022، أملًا في مواصلة تألق الزعيم وتأهله إلى النهائي.

مباراة الهلال والدحيل غدًا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والدحيل القطري على استاد الثمامة، يوم غد الأحد عند الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الهلال قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على فولاذ الإيراني بهدف دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوزه لعقبة الشباب بهدفين مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

التشكيل المتوقع لمباراة الغد

ومن المتوقع أن يدفع المديران الفنيان رامون دياز وهيرنان كريسبو، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والدحيل، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل إلى المواجهة النهائية.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ومن المتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال والدحيل بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، حمد اليامي، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، غوستافو كويلار، موسى ماريغا، لوسيانو فييتو وسالم الدوسري.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل مباراة الغد بالتشكيل التالي؛ صلاح زكريا، سلطان بريك، يوسف أيمن، فيدريكو فرنانديز، هشام الراوي، نام تاي هي، خالد محمد، كريم بوضيف، لويز مارتن، المعز علي ومايكل أولونغا.

الدحيل
لاعبو الدحيل – المصدر @DuhailSC
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