تشكيل مباراة الهلال والوداد المتوقع

ينتظر الجمهور مباراة الهلال والوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الهلال والوداد

وتُقام مباراة الهلال والوداد على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، يوم غد السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المديران الفنيان، الأرجنتيني رامون دياز ومهدي النفطي بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والوداد البيضاوي، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز والتأهل ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال والوداد بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو، موسى ماريغا، سالم الدوسري وأوديون إيغالو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد مباراة الهلال بالتشكيل التالي؛ رضا التكناوتي، أيوب العملود، أمين أبو الفتح، أرسين زولا، يحيى عطية الله، يحيى جبران، عبدالله حيمود، أيمن الحسوني، محمد أوناجم، ديدييه لاميكل، زهير المترجي.