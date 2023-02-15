تشكيل مباراة دورتموند وتشيلسي المتوقع

تنتظر الجماهير مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة اليوم بدوري الأبطال

ويحتضن ملعب “سيجنال إيدونا بارك” مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي، اليوم الأربعاء عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى بوروسيا دورتموند لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الفوز وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يطمح تشيلسي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه آخر 3 مباريات.

التشكيل المتوقع لدورتموند وتشيلسي

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي عن التشكيل المتوقع لمباراة دورتموند وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث سيعتمد الفريق الألماني على نجومه سيباستيان هالر وماركو رويس، فيما يتسلح البلوز بصفقاته جواو فيليكس وإنزو فيرنانديز.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند مباراة البوم بدوري الأبطال، بالتشكيل التالي؛ جريجور كوبيل، جيريرو، نيكو شلوتربيك، سولي، جوليان رايرسون، إيمري تشان، براندت، بيلينجهام، رينا، هالر ورويس.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ البلوز مباراة دورتموند وتشيلسي بالتشكيل التالي؛ كيبا، مارك كوكوريلا، تياغو سيلفا، شالوباه، رييس جيمس، لوفتس شيك، إنزو فيرنانديز، ميخايلو مودريك، حكيم زياش، كاي هافرتز وجواو فيليكس.