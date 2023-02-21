كشف المدربان، الألماني يورجن كلوب والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول وريال مدريد

وجاء تشكيل ليفربول الإنجليزي مكونًا من: ” أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، أندرو روبيرتسون، فابينيو، بايسيتش، هندرسون، نونيز، صلاح، جاكبو”.

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية.