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في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الألماني يورجن كلوب والإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول وريال مدريد

وجاء تشكيل ليفربول الإنجليزي مكونًا من: ” أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، أندرو روبيرتسون، فابينيو، بايسيتش، هندرسون، نونيز، صلاح، جاكبو”.

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أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، كشف ليفربول عن اعتذار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم له، بعد الأحداث التي حدثت قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين الفريق الإنجليزي ونادي ريال مدريد.

ليفربول وريال مدريد - بنزيما

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألقى في بيان له اللوم على جماهير الريدز بسبب الفوضى التي سبقت المباراة، حيث تأخرت انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة بعد فشل آلاف من مشجعي الريدز في حضور المباراة التي أُقيمت على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.

تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد

وقال النادي الإنجليزي في بيان له الثلاثاء الماضي: “تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برأ فريق ليفربول وجماهيره وجعل اليويفا يتقدم باعتذار إلى النادي وأن مسؤولية عدم حضور الجماهير للمباراة، كان بسبب سوء التنظيم والتخطيط من الاتحاد الأوروبي”.

يذكر أن ريال مدريد كان انتصر على الريدز يوم 28 مايو الماضي بهدف دون رد وتُوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول

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