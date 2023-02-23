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ضمن منافسات الدوري الأوروبي

تشكيل مباراة مان يونايتد ضد برشلونة المتوقع

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
تشكيل مباراة مان يونايتد ضد برشلونة المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة مان يونايتد ضد برشلونة ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وسط صراع قوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

مان يونايتد ضد برشلونة

ومن المقرر أن يلعب مان يونايتد ضد برشلونة على ملعب “أولد ترافورد” عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، في إياب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنظيره مان يونايتد على ملعب “كامب نو” الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

مان يونايتد ضد برشلونة
جانب من المباراة السابقة – المصدر @ManUtd_AR

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن التشكيل المتوقع لمباراة مان يونايتد ضد برشلونة اليوم، حيث سيدفع المديران الفنيان تين هاج وتشافي هيرنانديز بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.

تين هاج وتشافي
تين هاج وتشافي – المصدر @ManUtd_AR

ويتوقع أن يبدأ الشياطين الحمر مباراة مان يونايتد ضد برشلونة بالتشكيل التالي؛ دافيد دي خيا، وان بيسكا، فاران، ليساندرو مارتينيز، شاو، كاسيميرو، فريد، برونو فرنانديز، سانشو، فيجهورست وراشفورد.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd_AR

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، كوندي، أراوخو، كريستينسن، بالدي، كيسي، سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، سيرجي روبرتو، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @fcbarcelona_ara
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