تشكيل مباراة مان يونايتد ضد برشلونة المتوقع

تترقب الجماهير مباراة مان يونايتد ضد برشلونة ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وسط صراع قوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

مان يونايتد ضد برشلونة

ومن المقرر أن يلعب مان يونايتد ضد برشلونة على ملعب “أولد ترافورد” عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، في إياب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنظيره مان يونايتد على ملعب “كامب نو” الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن التشكيل المتوقع لمباراة مان يونايتد ضد برشلونة اليوم، حيث سيدفع المديران الفنيان تين هاج وتشافي هيرنانديز بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.

ويتوقع أن يبدأ الشياطين الحمر مباراة مان يونايتد ضد برشلونة بالتشكيل التالي؛ دافيد دي خيا، وان بيسكا، فاران، ليساندرو مارتينيز، شاو، كاسيميرو، فريد، برونو فرنانديز، سانشو، فيجهورست وراشفورد.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، كوندي، أراوخو، كريستينسن، بالدي، كيسي، سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، سيرجي روبرتو، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.