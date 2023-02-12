تشكيل مجلس لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل مجلس لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، برئاسة وكيل الإمارة الدكتور مشبب بن عائض القحطاني وترتبط بسمو أمير المنطقة.

أهداف اللجنة

وتهدف اللجنة إلى السعي في الإصلاح بين أطراف قضايا القتل قصاصًا بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس بين أبناء المجتمع دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وألا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف أو السرقة أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط أو التمثيل بالقتيل أو تبييت النية بالقتل.

اللائحة التنظيمية

وأكدت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، على ألا يكون المقابل المالي للصلح (إن تم اشتراطه) مبالغًا فيه، وإذا كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح مواصلة السعي في تخفيض ذلك المقابل.

وأوضحت اللائحة أن بدء أعمال اللجنة في كل قضية يكون بتوجيه من سمو أمير المنطقة بعد ورود توجيه من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص بناءً على ما يصدر من المحكمة العليا، وأتاحت الفرصة لمن يرغب العمل تطوعًا في اللجنة، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم في ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.

أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة الأمير د. فيصل بن محمد بن سعد عضوًا ونائبًا للرئيس، والمستشار محمد بن عبدالله آل دشنان عضوًا وأمينًا، إضافة إلى عضوية خمسة ممن سبق لهم ممارسة أعمال اللجنة وهم: المستشار هيزع بن علي الحسيني، د. علي بن يوسف الزهراني، د. عيسى بن محمد رواس، د. منيرة بنت صالح العكاس، المستشار حاتم بن حسن قاضي وتستمر عضويتهم أربع سنوات.