تشكيل نادي برشلونة ضد إشبيلية

كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، تشكيل البارشا لمواجهة إشبيلية بعد قليل في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

برشلونة ضد إشبيلية

وجاء تشكيل برشلونة ضد إشبيلية مكونًا من: ” تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، بيدري، ليفاندوفسكي، كريستنسن، خوردي آلبا، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي”.

أما تشكيل إشبيلية فجاء مكونًا من: ” بونو في حراسة المرمى، مونتيل، بادي، رقيق، أكونيا، جويدلج، غايي، راكيتيتش، جوردان، أوليفير، يوسف النصيري”.

وكانت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بفوز أتلتيك بيلباو على قاديش برباعية مقابل هدف.

وفي مباريات أمس، تعادل إسبانيول مع أوساسونا بهدف لكل فريق، وفاز إلتشي على فياريال بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل أتلتيكو مدريد ضد خيتافي بهدف لكل فريق، وفاز سيلتا فيجو على ريال بيتيس برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفي مباريات اليوم الأحد، فاز ريال مايوركا على ريال مدريد بهدف دون رد، بينما فاز جيرونا على فالنسيا بهدف دون رد، وفاز بلد الوليد على ريال سوسيداد بهدف دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني غدًا الاثنين، بإقامة مباراة ألميريا ضد رايو فاييكانو.