تشواميني: أريد الفوز بمونديال الأندية

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أعرب الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني عن أمنيته بالفوز بلقب كأس العالم للأندية عند مواجهة نادي الهلال مساء غد في المباراة النهائية.
وقال لاعب الريال في المؤتمر الصحفي: ” أريد أن أصبح بطلًا للعالم مع ريال مدريد، هذا حلم ربما يتحقق غدًا، لنرى”.
وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP و SSC1 SD.